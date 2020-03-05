За новий уряд не голосував один "слуга народу": відомо його ім'я
4 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету Міністрів. Очолив новий уряд Денис Шмигаль. Щоправда, проти призначення нового складу висловився один депутат із пропрезидентської фракції "Слуга народу". Його ім’я – Дмитро Костюк.
Відповідно до результатів голосування, за новий склад уряду віддали свої голоси 277 нардепів. Більшість із них представляють фракцію "Слуга народу", а саме 228 народних обранців.
Водночас один із депутатів пропрезидентської політсили висловився проти. Як зазначено на сайті Верховної Ради, мовиться про Дмитра Костюка. На своїй сторінці у фейсбуці він пояснив, що голосував не проти нового уряду, а проти окремих старих міністрів у ньому. Також йому не сподобалося голосування "пакетом".
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Додамо, що ще шість "слуг народу" утрималися. До такого кроку вдалися:
- Ігор Василів,
- Роман Соха,
- Єлизавета Богуцька,
- Роман Грищук,
- Дмитро Гурін,
- Вікторія Подгорна,
- Єгор Чернєв.
Крім того, ще два народні обранці з цієї фракції не голосували – це
- Данило Гетманцев,
- Михайло Крячко.
Водночас 10 осіб були відсутніми. Мовиться про:
- Марину Бардіну,
- Валерія Божика,
- Ладу Булах,
- Миколу Галушка,
- Анастасію Красносільську,
- Олександра Федієнка,
- Ганну Бондар,
- Олексія Леонова,
- Олександра Маріковського,
- Максима Ткаченка.
Загалом проти висунутих кандидатів нового Кабміну висловилися 57 парламентарів, утримались 30 нардепів та не голосували 17 осіб. Так, проти висловилися фракції ОПЗЖ і "Євросолідарність", а "Голос" відмовився брати участь у голосуванні та покинув залу. "Батьківщина", зі свого боку, утрималася.
Окрім "слуг народу", підтримали новий уряд група "За майбутнє", депутатів якої пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, група "Довіра" та позафракційні.
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Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля
Список міністрів Кабінету міністрів:
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.
У чинному уряді залишаються вакантними чотири посади – ще не визначилися з очільниками міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще за двома напрямками є ідея щодо розширення. Також з'являться два нових віцепрем'єри – з питань економіки та з питань оборони.
Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу
Які міністри залишаються на своїх посадах
Насамперед варто зазначити, що на своїй посаді досі залишається міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Той пережив уже трьох прем'єрів – Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, а тепер і Олексія Гончарука.
Також залишаються на своїх посадах міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так само в уряді залишаться Дмитро Кулеба і Вадим Пристайко. У них ситуація – найцікавіша: Пристайко, який раніше очолював МЗС, став віцепрем'єром з питань євроінтеграції, а Кулеба – навпаки, замість посади віцепрем'єра, очолив Міністерство закордонних справ.