За новий уряд не голосував один "слуга народу": відомо його ім'я

4 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету Міністрів. Очолив новий уряд Денис Шмигаль. Щоправда, проти призначення нового складу висловився один депутат із пропрезидентської фракції "Слуга народу". Його ім’я – Дмитро Костюк.

Відповідно до результатів голосування, за новий склад уряду віддали свої голоси 277 нардепів. Більшість із них представляють фракцію "Слуга народу", а саме 228 народних обранців.

Водночас один із депутатів пропрезидентської політсили висловився проти. Як зазначено на сайті Верховної Ради, мовиться про Дмитра Костюка. На своїй сторінці у фейсбуці він пояснив, що голосував не проти нового уряду, а проти окремих старих міністрів у ньому. Також йому не сподобалося голосування "пакетом".

До теми! "Слуга народу" Юраш пояснив, чому новий Кабмін обиратимуть пакетом

Додамо, що ще шість "слуг народу" утрималися. До такого кроку вдалися:

Ігор Василів,

Роман Соха,

Єлизавета Богуцька,

Роман Грищук,

Дмитро Гурін,

Вікторія Подгорна,

Єгор Чернєв.

Крім того, ще два народні обранці з цієї фракції не голосували – це

Данило Гетманцев,

Михайло Крячко.

Водночас 10 осіб були відсутніми. Мовиться про:

Марину Бардіну,

Валерія Божика,

Ладу Булах,

Миколу Галушка,

Анастасію Красносільську,

Олександра Федієнка,

Ганну Бондар,

Олексія Леонова,

Олександра Маріковського,

Максима Ткаченка.

Загалом проти висунутих кандидатів нового Кабміну висловилися 57 парламентарів, утримались 30 нардепів та не голосували 17 осіб. Так, проти висловилися фракції ОПЗЖ і "Євросолідарність", а "Голос" відмовився брати участь у голосуванні та покинув залу. "Батьківщина", зі свого боку, утрималася.

Окрім "слуг народу", підтримали новий уряд група "За майбутнє", депутатів якої пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, група "Довіра" та позафракційні.

Детальніше! Рада проголосувала за новий склад Кабміну

Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля

Список міністрів Кабінету міністрів:

У чинному уряді залишаються вакантними чотири посади – ще не визначилися з очільниками міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще за двома напрямками є ідея щодо розширення. Також з'являться два нових віцепрем'єри – з питань економіки та з питань оборони.



Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу

Які міністри залишаються на своїх посадах

Насамперед варто зазначити, що на своїй посаді досі залишається міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Той пережив уже трьох прем'єрів – Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, а тепер і Олексія Гончарука.

Також залишаються на своїх посадах міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так само в уряді залишаться Дмитро Кулеба і Вадим Пристайко. У них ситуація – найцікавіша: Пристайко, який раніше очолював МЗС, став віцепрем'єром з питань євроінтеграції, а Кулеба – навпаки, замість посади віцепрем'єра, очолив Міністерство закордонних справ.