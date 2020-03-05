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      За новий уряд не голосував один "слуга народу": відомо його ім'я

      -
      Дмитро Костюк / Фейсбук Дмитра Костюка

      4 березня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету Міністрів. Очолив новий уряд Денис Шмигаль. Щоправда, проти призначення нового складу висловився один депутат із пропрезидентської фракції "Слуга народу". Його ім’я – Дмитро Костюк.

      Відповідно до результатів голосування, за новий склад уряду віддали свої голоси 277 нардепів. Більшість із них представляють фракцію "Слуга народу", а саме 228 народних обранців.

      Водночас один із депутатів пропрезидентської політсили висловився проти. Як зазначено на сайті Верховної Ради, мовиться про Дмитра Костюка. На своїй сторінці у фейсбуці він пояснив, що голосував не проти нового уряду, а проти окремих старих міністрів у ньому. Також йому не сподобалося голосування "пакетом".

      До теми! "Слуга народу" Юраш пояснив, чому новий Кабмін обиратимуть пакетом

      Додамо, що ще шість "слуг народу" утрималися. До такого кроку вдалися:

      • Ігор Василів,
      • Роман Соха,
      • Єлизавета Богуцька,
      • Роман Грищук,
      • Дмитро Гурін,
      • Вікторія Подгорна,
      • Єгор Чернєв.

      Крім того, ще два народні обранці з цієї фракції не голосували – це

      • Данило Гетманцев,
      • Михайло Крячко.

      Водночас 10 осіб були відсутніми. Мовиться про:

      • Марину Бардіну,
      • Валерія Божика,
      • Ладу Булах,
      • Миколу Галушка,
      • Анастасію Красносільську,
      • Олександра Федієнка,
      • Ганну Бондар,
      • Олексія Леонова,
      • Олександра Маріковського,
      • Максима Ткаченка.

      Загалом проти висунутих кандидатів нового Кабміну висловилися 57 парламентарів, утримались 30 нардепів та не голосували 17 осіб. Так, проти висловилися фракції ОПЗЖ і "Євросолідарність", а "Голос" відмовився брати участь у голосуванні та покинув залу. "Батьківщина", зі свого боку, утрималася.

      Окрім "слуг народу", підтримали новий уряд група "За майбутнє", депутатів якої пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, група "Довіра" та позафракційні.

      Детальніше! Рада проголосувала за новий склад Кабміну

      Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля

      Список міністрів Кабінету міністрів:

       У чинному уряді залишаються вакантними чотири посади – ще не визначилися з очільниками міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще за двома напрямками є ідея щодо розширення. Також з'являться два нових віцепрем'єри – з питань економіки та з питань оборони. 

      Новий Кабінет Міністрів України Дениса Шмигаля
      Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу

      Які міністри залишаються на своїх посадах

      Насамперед варто зазначити, що на своїй посаді досі залишається міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Той пережив уже трьох прем'єрів – Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, а тепер і Олексія Гончарука.

      Також залишаються на своїх посадах міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

      Так само в уряді залишаться Дмитро Кулеба і Вадим Пристайко. У них ситуація – найцікавіша: Пристайко, який раніше очолював МЗС, став віцепрем'єром з питань євроінтеграції, а Кулеба – навпаки, замість посади віцепрем'єра, очолив Міністерство закордонних справ.

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      4 березня
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
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