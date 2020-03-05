17:00
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      БЛОГ Світлана Заліщук
      Колишній народний депутат України, співзасновник рухів Центр UA, Чесно, РПР

      Все ще про уряд Гончарука: люди прийшли не наживатись

      -
      Уряд Гончарука все... / 24 канал

      Рада відправила уряд Гончарука у відставку. Офіційні причини озвучив президент, який власне й ініціював це рішення.

      Серед неофіційних причин – це не секрет – падаючі рейтинги. Але… земельна реформа, децентралізація, медична чи приватизація, наприклад, на мою скромну думку, не сумісні зі зростаючими рейтингами. Результатом роботи уряду можуть бути або рейтинги, або реформи. Такий історичний період розвитку країни. І тому через пів року не виключаю день бабака.

      Читайте також: Що я думаю про старий уряд та чого чекаю від нового?

      Також на початку свого прощального виступу прем'єр кілька разів згадав Центренерго. Я так розумію, що останнє рішення прем'єра щодо зміни керівництва цього підприємства – це ще одна з неофіційних причин… Дуже хотілося б помилятися.

      Не ідеалізуючи цей уряд (є до нього багато справедливих питань, і про них скажуть опоненти), все таки він заслужив на чимало позитивних коментарів.

      Зсередини могла пересвідчитися, що люди прийшли не наживатися, а працювали по совісті. За 5 місяців роботи не стала свідком жодного незаконного рішення, чи рішення в інтересах якоїсь окремої групи впливу.

      Зник феномен "смотрящих" від уряду. Уряд не перенаправляв потоки, а намагався перекривати їх у всіх сферах.

      Цей уряд також став першим НЕ ОЛІГАРХОЗАЛЕЖНИМ Кабінетом Міністрів. Переконана, що Гончаруку не буде страшно проїхатися в метро – плювати в спину люди не стануть: ніхто не може закинути звинувачення в мародерстві у часи війни, не крали, працювали на людей, робили так, щоб Європейська Україна – була не гаслом, а реальністю.

      Також показово, що цей уряд спромігся побудувати європейську культуру відносин всередині Кабінету Міністрів та з усіма гілками влади. Не знищували одне одного, не рвали під столом.

      Було запущено чимало структурних змін.

      Це і Анбандлінг, який забезпечив стабільність транзиту газу в Європу і зниження ціни на газ.

      І старт приватизації. Ліквідували монополію Артемсолі і "корупційну годівницю" Державну продовольчо-зернову корпорацію – найбільший експортер зерна та виробник борошна, який збитковий на "папері". Передали 961 ДП на приватизацію.

      І нова програма доступних кредитів 5-7-9% для бізнесу.

      І розміщення євробондів за найдешевшими відсотковими ставками в історії України під 4.375% річних. Що означає заміщення дорогих боргів дешевими, економією для бюджету 2 млн грн на день.

      Почалася нарешті детінізація: з вулиць почав зникати нелегальний гральний бізнес і нелегальні АЗС, впав рівень відмов при реєстрації земельних ділянок з 30% (2019) до 10% (лютий 2020).

      Почалася детінізація добутку бурштину.

      Почали електронний облік деревини.

      Підготували законопроєкт для запуску цивілізованого ринку землі.

      Почали цифровізацію в державних послугах, що точно зрештою зменшить корупцію в цій сфері.

      Забезпечили макроекономічну стабільність, знизили інфляцію.

      Почали нормальну протидію рейдерству.

      Список можна далі продовжувати.

      Хоча так само треба визнати, не вистачило ні часу, ні довірених повноважень, ні мабуть, досвіду (це буде чесно) для карколомних змін і швидких результатів.

      Кілька слів у майбутнє

      Важливо зберегти курс. В умовах світової турбулентності Україна має зберігати співпрацю з нашими ключовими партнерами – ЄС, НАТО, МВФ. Ми не маємо прогинатися, але ми повинні будувати партнерство з сильним демократичним світом заради стабільності та майбутнього, навіть якщо це не вигідно якійсь конкретній-зрозумло-якій людині.

      Судова система. На мою думку, досі залишається проблемою номер один для держави, іміджу, інвестицій.

      Окремі групи впливу. Дехто сьогодні відчайдушно бореться за своє виживання. Але не секрет, що це не сумісно з виживанням України. Я бачила, що будучи головою уряду, Гончарук вибирав Україну. Подивимося, який вибір буде робити наступний прем'єр.

      Читайте також: Уряд Дениса Шмигаля провів перше засідання

      Рябошапку можуть відправити у відставку: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Світлана Заліщук
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Публікації МВФ Ринок землі НАТО Новий уряд Шмигаля Олексій Гончарук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Все ще про уряд Гончарука: люди прийшли не наживатись
      Світлана Заліщук
      сьогодні , 15:00 Путін самостверджується
      Віталій Портников
      сьогодні , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань володарем апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      сьогодні , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук