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      БЛОГ Олександр Баунов
      Журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru

      Слід Єрмака на відставці Гончарука

      -
      / 24 канал

      Відставка уряду Олексія Гончарука підводить риску під романтичним періодом президентства Володимира Зеленського. Наймолодший в історії України Кабмін протримався всього півроку і безславно залишає сцену, поступаючись місцем старим професіоналам.

      Похоже, что украинская версия deep state, представленная олигархами, оказалась прочнее и зубастее, чем это представлялось реформаторам…

      Рекомендуем: Все еще о правительстве Гончарука: люди пришли не наживаться

      Когда Владимир Зеленский сделал ставку на молодого юриста Алексея Гончарука, практически не имевшего политического и управленческого опыта, его выбор был понятен – премьер должен быть копией президента: представителем нового поколения, благонамеренным идеалистом, профессионалом в своем деле…

      Гончарук действительно произвел хорошее впечатление за границей, но внутри страны он столкнулся с влиятельным противником – олигархом Игорем Коломойским. Правительство твердо выступало против возвращения ему национализированного "Приватбанка" и тут же попало под атаку медиаимперии олигарха… Критику правительства поддерживал и медиахолдинг пророссийского политика Виктора Медведчука.

      Отразились на судьбе кабинета Гончарука и интриги в ближнем круге Зеленского. В свое время кандидатура молодого премьера была предложена бывшим главой офиса президента Андреем Богданом. После его отставки Гончарук потерял покровителя и пришелся не ко двору новому главе администрации Андрею Ермаку...

      У Зеленского было достаточно поводов быть недовольным своим правительством: объем промышленного производства к концу января 2020-го упал на 5% по сравнению с прошлым годом, в бюджете недоборы, обострились социальные проблемы. Однако остаются неясными критерии, по которым президент оценивал эффективность правительства. Скорее фатальную роль в судьбе Гончарука и его команды сыграл обвал рейтинга президента.

      Новые лица из кабмина сменяются подзабытыми старыми. Министр финансов Игорь Уманский работал в правительстве еще при Ющенко – Тимошенко, министр здравоохранения Илья Емец и министр социальной политики Марина Лазебная – при Януковиче.

      При всех претензиях к кабмину Гончарука его состав олицетворял тот общественный импульс, на волне которого получил свою власть и сам Зеленский, – лучше неопытные и молодые, чем матерые казнокрады-державники. С его уходом президент теряет часть собственной легитимности. Ведь если молодая команда настолько не способна реформировать страну, то где гарантии, что на это способен сам президент, ничуть не более зрелый и опытный, чем разочаровавший его премьер?

      Важно! Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?

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      Автор: Олександр Баунов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Володимир Зеленський Олексій Гончарук – новини Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Андрій Єрмак Андрій Богдан
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