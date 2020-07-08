Следователь ГБР Олег Корецкий, убеждает, заместитель директора бюро Александр Бабиков якобы заявил, что нет состава преступления в деле Петра Порошенко относительно Сергея Семочко. Речь идет о назначении последнего в Службу внешней разведки. В ГБР сообщили, что начнут служебную проверку по заявлениям Корецкого.

Заява Бабікова щодо Семочка

Слова Бабікова передав керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, який вів цю справу до передачі іншій групі прокурорів. Відповідно слова він сказав у коментарі "Главкому".

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Щодо Семочка Бабіков мені в очі казав, що там нема складу злочину. Тобто він знає це,

– зауважив Корецький.

За його словами, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка підписала підозру Порошенку у цій справі, несе всю відповідальність.

"Їй в подальшому і відповідати, якщо там буде виправдальний вирок", – підкреслив Корецький.

Слідчий ДБР наголосив, що складу злочину у справі Семочка немає, оскільки державі не заподіяно істотної шкоди.

"Тому що отримані кошти у вигляді заробітної плати не є збитками ще з 2000 року", — пояснив він.

Представник Бюро додав, що є готовим підтвердити свої слова у суді, якщо його викличуть як свідка. Для цього сторона захисту має подати клопотання.

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У ДБР звинуватили Корецького у "зливі" службової інформації

Корецький у вищезазначеному коментарі "Главкому" заявляв про "тиск і підштовхування" у розслідуванні справ, відритих проти Порошенка. За його словами, керівництво затягувало процес слідства без наявних на те причин.

У Державному бюро розслідувань, зі свого боку, спростували такі його заяви.

Заява керівника одного із слідчих відділів ДБР Олега Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності та є політично-мотивованою,

– наголосили в Бюро.

У ДБР також зазначили, що в інтерв'ю Корецький розкрив відомості досудового розслідування, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Тому тут розпочнуть внутрішню перевірку його заяв.

За даними Бюро, Корецький зробив "викривальне" інтерв'ю напередодні свого звільнення "перш за все, через факти "зливу" службової інформації у кримінальних провадженнях". Ці факти "зливу" знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу".

У ДБР повідмили, що група Корецького з травня 2019 року розслідувала всі справи Порошенка, і він неодноразово просив прокурорів погодити підозру п’ятому президенту. Водночас, за даними відомства, Офіс генпрокурора повертав проєкти підозр на доопрацювання.

У лютому 2020 року найгучніші справи проти Порошенка передали іншій слідчій групі.

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