Печерский районный суд Киева продлил срок расследования дела против пятого президента Украины Петра Порошенко до 10 октября. Дело касается назначения Порошенко заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Предварительный срок расследования истекал 10 июля. Однако прокурор попросил дать следствию еще три месяца, чтобы исследовать телефонные соединения тех, кто фигурирует в деле, а также провести дополнительные допросы и экспертизы, сообщает 24 канал.

Кстати Экс-пограничнику сообщили о подозрении из-за отдыха Порошенко на Мальдивах

Сейчас продолжается избрание меры пресечения в этом же деле в Печерском суде Киева.

Заметим, что меру пресечения Порошенко избирает скандально известный судья Сергей Вовк. Именно он в 2012 году вынес обвинительный приговор Юрию Луценко, а в 2019 году принял решение в пользу Андрея Портнова.

Все, что известно о Сергее Вовке – читайте в нашем материале.

Обвинения Порошенко в назначении Семочко: что известно

В октябре 2018 года журналисты во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование о Сергее Семочко о том, что он владеет имуществом, которое невозможно объяснить официальными доходами.

Кроме того, родственники Семочко получили гражданство России и имеют бизнес в оккупированном Крыму.

Петр Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.

За неделю до увольнения Семочко заметили на входе в Администрацию Президента Порошенко.

В Офисе Генпрокурора считают, что Петр Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения власти и служебных полномочий.

1 июля также состоялся допрос Порошенко в ГБР, но политик отказался от дачи показаний.

Петр Порошенко считает дело политическим давлением и преследованием со стороны властей. Судебные заседания сопровождаются акциями его сторонников. Что происходит под чудом именно сейчас – смотрите в онлайн-трансляции.