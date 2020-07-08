Печерський районний суд Києва продовжив термін розслідування справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка до 10 жовтня. Справа стосується призначення Порошенком заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Попередній термін розслідування спливав 10 липня. Однак прокурор попросив дати слідству ще три місяці, щоб дослідити телефонні з'єднання тих, хто фігурує у справі, а також провести додаткові допити та експертизи, повідомляє 24 канал.

До речі Експрикордоннику повідомили про підозру через відпочинок Порошенка на Мальдівах

Наразі триває обрання запобіжного заходу у цій же ж справі у Печерському суді Києва.

Зауважимо, що запобіжний захід Порошенку обирає скандально відомий суддя Сергій Вовк. Саме він у 2012 році виніс обвинувальний вирок Юрію Луценку, а в 2019 році ухвалив рішення на користь Андрія Портнова.

Все, що відомо про Сергія Вовка – читайте у нашому матеріалі.

Звинувачення Порошенка у призначенні Семочка: що відомо

У жовтні 2018 року журналісти на чолі з Денисом Бігусом опублікували розслідування про Сергія Семочка про те, що він володіє майном, яке неможливо пояснити офіційними доходами.

Окрім того, родичі Семочка отримали громадянство Росії та мають бізнес в окупованому Криму.

Петро Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.

За тиждень до звільнення Семочка помітили на вході в Адміністрацію Президента Порошенка.

В Офісі генпрокурора вважають, що Петро Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень.

1 липня також відбувся допит Порошенка в ДБР, але політик відмовився від дачі показань.

Петро Порошенко вважає справу політичним тиском і переслідуванням з боку влади. Судові засідання супроводжуються акціями його прихильників. Що відбувається під чудом саме зараз – дивіться в онлайн-трансляції.