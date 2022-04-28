Следователи полиции сообщили о подозрении гауляйтеру оккупированного Херсона

Следователи полиции Херсона сообщили о подозрении 62-летнему Александру Кобцу, который согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Они незаконно назначили его "мэром" Херсона.

Мужчина без колебаний согласился стать гауляйтером временно оккупированного Херсона. Теперь, когда ВСУ освободят город, у него будут проблемы.

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Кобцу грозит тюрьма

Полиция совместно с руководством прокуратуры Херсонской области возбудила уголовное производство по факту добровольного занятия должности в незаконных органах власти. В настоящее время идет досудебное расследование.

Александру Кобцу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 28 апреля херсонский депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев был исключен из фракции. Судя по всему, мужчина остался на временно оккупированной территории, где активно сотрудничает с российскими оккупантами. Против него могут открыть производство за государственную измену.

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