Чоловік без жодних вагань погодився стати гауляйтером тимчасово окупованого Херсона. Тепер, коли ЗСУ звільнять місто, у нього будуть проблеми.
Важливо Російські окупанти від безсилля кидають гранати просто у людей, – Херсонська ОВА
Кобцю загрожує тюрма
Поліція спільно керівництвом прокуратури Херсонської області розпочала кримінальне провадження за фактом добровільного зайняття посади в незаконних органах влади. Наразі триває досудове розслідування.
Олександру Кобцю загрожує до від 5 – до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 28 квітня херсонського депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова виключили з фракції. Судячи з усього, чоловік залишився на тимчасово окупованій території, де активно співпрацює з російськими окупантами. Проти нього можуть відкрити провадження за державну зраду.
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