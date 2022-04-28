Чоловік без жодних вагань погодився стати гауляйтером тимчасово окупованого Херсона. Тепер, коли ЗСУ звільнять місто, у нього будуть проблеми.

Важливо Російські окупанти від безсилля кидають гранати просто у людей, – Херсонська ОВА

Кобцю загрожує тюрма

Поліція спільно керівництвом прокуратури Херсонської області розпочала кримінальне провадження за фактом добровільного зайняття посади в незаконних органах влади. Наразі триває досудове розслідування.

Олександру Кобцю загрожує до від 5 – до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 квітня херсонського депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова виключили з фракції. Судячи з усього, чоловік залишився на тимчасово окупованій території, де активно співпрацює з російськими окупантами. Проти нього можуть відкрити провадження за державну зраду.

До теми – Киві повідомили про підозру у держзраді: дивіться відео