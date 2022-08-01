Дело Медведчука: Костин ответил, когда украинцы наконец-то увидят приговор куму путина

Кум путина Виктор Медведчук находится под следствием. Все украинцы ждут, когда суд объявит свой приговор в отношении того, кого подозревают в измене Украины и деятельности против нашего государства.

Бывший украинский политик и кум путина Виктор Медведчук проходит сразу по нескольким уголовным делам. Вся Украина с нетерпением ждет логического завершения его "карьеры".

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Когда будет приговор Медведчуку

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, оглашение приговора Виктору Медведчуку уже постепенно приближается. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, одно из дел, фигурантом которого является Виктор Медведчук, уже находится на стадии судебного разбирательства, другое дело – на стадии досудебного расследования.

Мы уже подали ходатайство о продлении сроков содержания под стражей по второму делу и я надеюсь, что в ближайшее время досудебное расследование будет завершено,

– сказал Костин.

Также он добавил, что другие детали пока разглашать не может, ведь это тайна следствия, и ее передача общественности может навредить. Что касается соратников кума Путина из ОПЗЖ, то уже начаты соответствующие уголовные производства. Как рассказал Костин, таких производств уже около 20.

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