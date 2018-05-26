17:07
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Следующая цель для Украины – Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы, – Порошенко

36 Читати новину українською
Порошенко провел встречу с Президентом УЕФА
Порошенко провел встречу с Президентом УЕФА / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом УЕФА Александром Чефериным. Порошенко заявил, что проведение нынешнего финала Лиги Чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества, а также предоставит дополнительный толчок для развития футбола в Украине, прежде всего детского.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Читайте также: Сколько болельщиков приехали в Украину на финал Лиги Чемпионов УЕФА: цифра от пограничников

Петр Порошенко отметил, что уже доброй традицией стало проведение в Киеве общеевропейских мероприятий и подчеркнул, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

Президент пригласил Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса. Кроме того, он отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.

Президент УЕФА, со своей стороны, поблагодарил главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особо было отмечено гостеприимство и сердечный прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев.

Также Петр Порошенко рассказал о футбольных предпочтениях своей семьи.

Когда меня спрашивают, за кого я болею – "Реал" или "Ливерпуль", я говорю – я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" Киев – страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения – четко за "Реал". То есть мой дом – точно поддерживает оба клуба,
– сказал Порошенко.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сегодня, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 25
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сегодня, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 581
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сегодня, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 95
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1753
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 354
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Популяризация воинов Путина и пропаганда против Евромайдана: Нацсовет взялся за известный канал
 18 января , 21:08
Немецкий суд бросил за решетку группу украинских "мафиози"
 5 февраля , 19:16
В Киеве иностранные торговцы избили пенсионера: в сети поднялся скандал
 сегодня , 16:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук