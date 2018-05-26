Следующая цель для Украины – Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом УЕФА Александром Чефериным. Порошенко заявил, что проведение нынешнего финала Лиги Чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества, а также предоставит дополнительный толчок для развития футбола в Украине, прежде всего детского.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

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Петр Порошенко отметил, что уже доброй традицией стало проведение в Киеве общеевропейских мероприятий и подчеркнул, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

Президент пригласил Александра Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса. Кроме того, он отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.

Президент УЕФА, со своей стороны, поблагодарил главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особо было отмечено гостеприимство и сердечный прием иностранных гостей, в частности болельщиков, со стороны украинцев.

Также Петр Порошенко рассказал о футбольных предпочтениях своей семьи.

Когда меня спрашивают, за кого я болею – "Реал" или "Ливерпуль", я говорю – я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" Киев – страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения – четко за "Реал". То есть мой дом – точно поддерживает оба клуба,

– сказал Порошенко.