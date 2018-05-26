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Наступна ціль для України – Суперкубок УЄФА або фінал Ліги Європи, – Порошенко

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Порошенко провів зустріч з Президентом УЄФА
Порошенко провів зустріч з Президентом УЄФА / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом УЄФА Александром Чеферіном. Порошенко заявив, що проведення цьогорічного фіналу Ліги Чемпіонів в Києві є виявом довіри до України з боку міжнародної спільноти, а також надасть додаткового поштовху для розвитку футболу в Україні, насамперед дитячого.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України. 

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Петро Порошенко наголосив, що уже доброю традицією стало проведення в Києві загальноєвропейських заходів і підкреслив, що наступною ціллю для України є проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи.

Президент запросив Александра Чеферіна відвідати у якості посла доброї волі одне із міст українського Донбасу. Крім того, він відзначив принципову позицію УЄФА щодо невизнання зміни статусу Кримського півострова.

Президент УЄФА, зі свого боку, подякував главі держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята. Особливо було відзначено гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців.

Також Петро Порошенко розказав про футбольні уподобання своєї сім'ї.

Коли мене питають, за кого я вболіваю – "Реал" чи "Ліверпуль", я кажу – я підтримую обидва клуби. Мій син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду "Динамо" Київ – палкий вболівальник "Ліверпуля". У нього все в кольорах цього клубу. А от моя донька Євгенія – чітко за "Реал". Тобто мій дім – точно підтримує обидва клуби,
– сказав Порошенко.

Теги: Новини України Петро Порошенко Ліга чемпіонів Новини політики
Джерело: 24 Канал
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