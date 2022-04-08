Следующее нападение России может быть более жестоким, – глава Королевских Воздушных Сил Британии

По словам главы Королевских Воздушных Сил Британии, война в Украине находится в "опасной" фазе, когда российские военные "перезагружаются и позиционируют" перед "еще более жестокой" кампанией.

Главный маршал авиации Майк Вигстон подчеркнул, что Россия готовится к очередной атаке, которая может принести еще больше ужаса и убийств.

Внимание Послы ЕС одобрили новые санкции против России, которые содержат эмбарго на импорт угля

Данные нашей разведки говорят нам, что Россия меняет позицию для очередной атаки. Потенциально это будет еще более жестоким, еще более варварским, даже более незаконным, чем мы уже видели,

– отметил Майк Вигстон.

По его словам, россияне перезагружаются, очевидно, что российские войска вернутся.

В Воздушных Силах Великобритании заявили о готовности поставки бронетехники на транспортные самолеты в Украину, если министры одобрят такую ​​поддержку.

Также НАТО предупреждает Украину о решающем этапе войны: смотреть видео