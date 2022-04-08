Головний маршал авіації Майк Вігстон наголосив, що Росія готується до чергової атаки, яка може принести ще більше жаху та вбивств.

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Дані нашої розвідки говорять нам про те, що Росія змінює позицію для чергової атаки. Потенційно це буде ще більш жорстоким, ще більш варварським, навіть більш незаконним, ніж те, що ми вже бачили,

– зазначив Майк Вігстон.

За його словами, росіяни перезавантажуються, очевидно, що російські війська повернуться.

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