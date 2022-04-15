Следующие 10 дней покажут реальную ситуацию, – Вениславский о неспособности РФ достигать целей

Враг теряет живую силу и технику. Даже минимальных целей, которые оккупанты ставили себе в начале войны, не удалось достичь.

Об этом 15 апреля в эфире 24 канала сказал депутат, член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он заверил, что военное командование благодаря данным разведки понимает, что хочет враг.

К теме Арест командира и утраченные морские позиции: в Кремле в шоке от потопления "Москвы"

"Военные знают, откуда ждать ударов и как этому противодействовать. Прогнозирую, что в течение следующих 10 дней будет ощутима реальная ситуация, которая продемонстрирует неспособность России достигать минимальных целей", – сказал нардеп.

Могут объявить войну официально

По словам Вениславского, Россия может объявить войну и начать полную мобилизацию. Он отметил, что даже та пропагандистская информационная компания, которую в течение последних 4–5 дней развернула Россия с использованием белорусских СМИ, якобы ВСУ готовятся напасть на города Беларуси, является составляющей гибридной информационной войны.

Чтобы побуждать граждан России к более активному участию в боевых действиях, в пополнении потерь им необходимо демонстрировать реальную угрозу,

– объяснил Вениславский.

Важно – оккупанты атаковали Николаев: смотрите видео