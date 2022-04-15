Про це 15 квітня в ефірі 24 каналу сказав депутат, член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він запевнив, що військове командування завдяки даним розвідки розуміє, що хоче ворог.

До теми Арешт командира і втрачені морські позиції: у Кремлі шоковані потопленням "Москви"

"Військові знають, звідки чекати ударів і як цьому протидіяти. Прогнозую, що протягом наступних 10 днів буде відчутна реальна ситуація, яка продемонструє нездатність Росії досягати мінімальних цілей", – сказав нардеп.

Можуть оголосити війну офіційно

За словами Веніславського, Росія може оголосити війну й почати повну мобілізацію. Він зазначив, що навіть та пропагандистська інформаційна компанія, яку протягом останніх 4 – 5 днів розгорнула Росія з використанням білоруських ЗМІ, що начебто ЗСУ готуються напасти на міста Білорусі, є складовою гібридної інформаційної війни.

Щоб спонукати громадян Росії до активнішої участі у бойових діях, у поповненні втрат їм необхідно демонструвати реальну загрозу,

– пояснив Веніславський.

Важливо – окупанти атакували Миколаїв: дивіться відео