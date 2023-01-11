Следующие 24 часа будут критическими, – военный ВСУ о реальной ситуации в Соледаре

На сегодня ситуация на Востоке нашего государства, в частности в Соледаре, крайне сложная. Российские войска пытаются захватить город, однако украинские защитники остаются на месте и не дают врагу этого сделать.

Об этом сообщил украинский военный. По его словам, следующие 24 часа будут критическими.

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Россияне мечтают захватить город

Интересно, что, по данным CNN, накануне руководитель вагнеровцев Пригожин уже успел заявить, что город находится под полным контролем захватчиков, а минобороны страны-агрессорки на следующий день подчеркнуло, что их оккупационные войска "заблокировали Соледар из северной и южной частей" населенного пункта. Также по поводу ситуации в этом украинском восточном городе высказался и Дмитрий Песков. Он "смягчил" высказывание Пригожина и заявил, что это лишь "положительная тенденция".

Однако, несмотря на фантазии оккупантов, реальность говорит об обратном. Украинские титаны держат город.

Не верьте тому, что они говорят. Здесь тяжело, но мы живы больше, чем кто-либо другой. Мы держимся. Хотя практически самостоятельно. Без командиров,

– сказал украинский военный.

Следующие 24 часа будут тяжелыми

Также украинский военный, имя которого в CNN не озвучили из соображений безопасности, подчеркнул, что следующие 24 часа или около того будут "очень тяжелыми". Более того, они будут определять судьбу всего Соледара.

В эти дни для города все будет определено. Потому что мы в ловушке, они хотят нас окружить,

– сказал военный.

Кроме этого оккупанты глушат украинскую связь, а это чрезвычайно усложняет координацию между военными. Однако, если ближайшие украинские подразделения удержат позиции, то подразделение этого военного сможет безопасно отступить.

Что происходит в Соледаре: коротко