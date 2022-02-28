Следующие 24 часа будут решающими для Украины, – Зеленский в разговоре с Джонсоном
В Украине уже 5 день идет война. Президент Владимир Зеленский 27 февраля в очередной раз пообщался с премьером Великобритании Борисом Джонсоном по поводу российского вторжения.
Украинские защитники героически сражаются с оккупантами. Их мужеством восхищается весь мир.
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Джонсон восхищается героизмом украинцев
Вечером 27 февраля состоялся разговор Джонсона и Зеленского. Британский премьер высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения. Кроме этого, он отметил лидерство президента Украины в столь тяжелое время.
Сопротивление украинского народа было героическим,
– добавил Джонсон.
По словам Зеленского, он считает, что следующие 24 часа будут решающим периодом для Украины. В свою очередь, премьер Британии заявил, что сделает все возможное для обеспечения оборонной помощи ВСУ со стороны своего государства и союзников.
Лидеры стран договорились продолжать поддерживать тесные контакты. Кроме того, Джонсон в очередной раз подтвердил, что Великобритания непреклонно поддерживает суверенитет Украины.
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