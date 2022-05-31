Об этом 24 канала сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он отметил, что сейчас Россия активно пытается взять некоторые украинские населенные пункты в кольцо.

Пентагон допускает возможность эскалации боевых действий в Украине

Напряженные недели

По словам Смирнова, после "Азовстали" у кафиров освободились несколько групп российских войск. Их командование страны-агрессорки сразу перебросило на другие направления фронта.

Следующие несколько недель будут напряженными. Однако на самом деле ситуация может коренным образом измениться,

– заявил советник.

Условие, которое даст нам преимущество

Как отметил Смирнов, ситуация может измениться только при одном условии – когда у украинских военных будет достойное оружие, чтобы давать отпор российским оккупантам. Тогда ситуация вернется в нашу пользу.

Очень тяжело воевать с автоматами против артиллерии. Это то же, что вывести воинов с мечами против автомата или пулемета,

– отметил советник.

Лед Запада тронулся

Впрочем, как подчеркнул Смирнов, наконец лед тронулся, и наши партнеры пришли к согласию по 6 пакету санкций, в том числе эмбарго российской нефти (не на 100%, однако согласно ним у страны-агрессоры будут миллиардные убытки ). Кроме того, объявили о том, что Украине таки предоставят артиллерию с радиусом дальнего действия.

Мероприятие достаточно осторожно, это заметно в его заявлениях. Наши партнеры действительно очень боятся, что мы начнем сразу бить по Белгородской области и дальше, чтобы уничтожать тылы врага,

– отметил Смирнов.

Почему оружие дают так медленно

Он также добавил, что наши союзники очень боятся еще большей эскалации конфликта в случае обстрела украинцами российских областей. В частности, втягивание совсем другого количества военных и новых стран – фактически 3 мировой войны.

Читайте также Украина получит ракеты от США, но не такие, которые могут попасть вглубь России

Смирнов объяснил, что именно из-за этих опасений Запад очень осторожно и медленно дает нам оружие. Хотя наша сторона на самых высоких уровнях подтверждает, что мы – не Россия, и не нуждаемся в чужих территориях.

"Мы не живем по принципу России, что "женщины еще родят". Мы не хотим воевать за чужие территории, а только защитить свое. Не знаю, как это объяснить Западу, но он действительно боится этого", – подытожил советник.

Смирнов рассказал, при каком условии ситуация изменится: смотрите видео

Передача Украине систем залпового огня большой дальности: последнее