Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він зазначив, що зараз Росія активно намагається взяти певні українські населені пункти в кільце.

До теми Пентагон допускає можливість ескалації бойових дій в Україні

Напружені тижні

За словами Смірнова, після "Азовсталі" в окупантів вивільнились декілька груп російських військ. Їх командування країни-агресорки одразу перекинуло на інші напрямки фронту.

Наступні кілька тижнів будуть напруженими. Однак насправді ситуація може докорінно змінитись,

– заявив радник.

Умова, яка дасть нам перевагу

Як наголосив Смірнов, ситуація може змінитись лише за однієї умови – коли в українських військових буде достойна зброя, аби давати відсіч російським окупантам. Тоді ситуація повернеться на нашу користь.

Дуже важко воювати з автоматами проти артилерії. Це те саме, що вивести вояків з мечами проти автомата або кулемета,

– зазначив радник.

Крига Заходу скресла

Утім, як підкреслив Смірнов, нарешті крига скресла, й наші партнери дійшли згоди щодо 6 пакету санкцій, зокрема ембарго російської нафти (не на 100%, однак згідно з ним у країни-агресорки будуть мільярдні збитки). Крім того, оголосили про те, що Україні таки нададуть артилерію з радіусом дальньої дії.

Захід є достатньо обережним, це помітно в його заявах. Наші партнери справді дуже бояться, що ми почнемо одразу гатити по Бєлгородській області й далі, аби нищити тили ворога,

– зазначив Смірнов.

Чому зброю дають так повільно

Він також додав, що наші союзники дуже бояться ще більшої ескалації конфлікту в разі обстрілу українцями російських областей. Зокрема втягнення зовсім іншої кількості військових та нових країн – фактично 3 світової війни.

Читайте також Україна таки отримає ракети від США, але не такі, що можуть потрапити вглиб Росії

Смірнов пояснив, що саме через ці побоювання Захід дуже обережно та повільно надає нам зброю. Хоча наша сторона на найвищих рівнях підтверджує, що ми – не Росія, і не потребуємо чужих територій.

"Ми не живемо за принципом Росії, що "жінки ще народять". Ми не хочемо воювати за чужі території, а лише захистити своє. Не знаю, як це пояснити Заходу, але він справді боїться цього", – підсумував радник.

Смірнов розповів, за якої умови ситуація зміниться: дивіться відео

Передача Україні систем залпового вогню великої дальності: останнє