Переговоры состоятся в Берлине. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Он добавил, что должны обсуждать определенные пункты Минских соглашений.

К теме Переговоры продолжались более 8 часов: о чем договорились советники "нормандской четверки"

Глава ОП Андрей Ермак тоже подтвердил проведение следующей встречи через 2 недели.

Все стороны сделали выводы, чтобы за 2 недели прийти, может, с какими-то предложениями,

– отметил Ермак.

Политики сделали такие заявления сразу после окончания переговоров советников, которые прошли в Париже сегодня, 26 января.

Как прошла встреча

Переговоры советников продолжались целых 8 часов. Украину представлял Ермак, Россию – Казак, Германию – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.

Ермак назвал возобновление "нормандского формата" позитивным сигналом. По его словам, согласовали имеющиеся договоренности.

Кремлевский представитель сказал, что стороны договорились соблюдать перемирие на Донбассе.

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