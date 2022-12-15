Следующие полгода в противостоянии будут решающими, – Зеленский в обращении к Евросовету

Решающая фаза войны еще впереди. Энергетический террор России должен потерпеть поражение, для этого требуется много сил и единства.

Президент Владимир Зеленский обратился в Европейский совет, заметив, что "следующие полгода потребуют еще больших усилий, чем прошедшее время". Он подробно объяснил 5 пунктов, которые ускорят победу Украины.

Внимание Новые санкции против России могут ввести уже 15 декабря, однако у некоторых стран есть вопросы

Поражение энергетического террора

Президент подчеркнул, что энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.

Любой российский энергетический шантаж, деструктивные действия против энергетической структуры в Украине, или, например, против подводных кабелей и газопроводов в Европе. Любые попытки дестабилизации рынков газа и нефти или атомной энергетики должны получить мощные ответы по всей Европе,

– отметил Владимир Зеленский.

В этом контексте, по словам президента, полезна идея прайскепов на российский энергетический экспорт: "чем сильнее будет такой инструмент, тем больше будет устойчивости у глобального энергорынка".

Помощь, чтобы пережить зиму

Следующее, что он подчеркнул – это зимняя стойкость Украины. Следовательно, Владимир Зеленский призвал евродепутатов продолжать делать все, чтобы поддержать энергообеспечение украинцев.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые передают нам генераторы и другое оборудование.

Оборонная поддержка

Третий аспект – оборонная поддержка. По словам президента, она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода.

Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок, это касается и ПВО, и современных танков. Нет никакой рациональной причины, почему бы Украине не получить их уже сейчас,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что все это прямое спасение миллионов жизней.

Дипломатия

Владимир Зеленский напомнил европарламентариям, что Украина разработала и предложила миру формулу мира, содержащую все необходимое не только чтобы остановить эту войну, но и гарантировать, что не будет повторного начала войны в Европе.

Президент призвал поддержать украинскую формулу мира!

И пятое – на следующие полгода. Ценностная задача. Президент поблагодарил европарламентариев за поддержку Украины в получении кандидатства.

15 декабря Комитет постоянных представителей стран Евросоюза может принять решение о девятом пакете санкций против России.