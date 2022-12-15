Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, зауваживши, що "наступні півроку вимагатимуть ще більших зусиль, ніж цей час, що минув". Він детально пояснив 5 пунктів, які пришвидшать перемогу України.

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Поразка енергетичного терору

Президент наголосив, що енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

Будь-який російський енергетичний шантаж, будь-які деструктивні дії проти енергетичної структури в Україні, чи, наприклад, проти підводних кабелів та газогонів в Європі. Будь-які спроби дестабілізації ринків газу і нафти чи атомної енергетики мають отримати потужні відповіді усієї Європи,

– зазначив Володимир Зеленський.

У цьому контексті, за словами президента, є корисною ідея прайскепів на російський енергетичний експорт: "чим сильніше буде такий інструмент, тим більше буде стійкості буде у глобального енергоринку".

Допомога, щоб пережити зиму

Наступне, на чому він наголосив – це зимова стійкість України. Відтак, Володимир Зеленський закликав євродепутатів продовжувати робити все, щоб підтримати енергозабезпечення українців.

Президент подякував усім партнерам, які передають нам генератори та інші обладнання.

Оборонна підтримка

Третій аспект – оборонна підтримка. За словами президента, вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку.

Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання, це стосується і ППО, і сучасних танків. Немає жодної раціональної причині чому б Україні не отримати їх вже зараз,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що усе це прямий порятунок мільйонів життів.

Дипломатія

Володимир Зеленський нагадав європарламентарям, що Україна розробила і запропонувала світу формулу миру, яка містить усе необхідне не тільки щоб зупинити цю війну, а й гарантувати, що не буде повторного початку війни в Європі.

Президент закликав підтримати українську формулу миру!

І п'яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання. Президент подякував європарламентарям за підтримку України у здобутті кандидатства.

Важливо! 15 грудня Комітет постійних представників країн Євросоюзу може ухвалити рішення щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії.