Такое мнение шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина выразила в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По ее словам, украинских избирателей можно условно разделить на 2 категории – бело-голубую и оранжевую.

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Кошкина отметила, что подобное разделение возникло именно после 2004 года. Речь идет о периоде после Оранжевой революции.

Кошкина: Избиратели устали от ОПЗЖ

Журналистка считает, что украинцы привыкли к тому, что в оранжевом секторе есть высокая конкуренция. В условно бело-голубом все более консервативно.

На выборах будут серьезные пертурбации, связанные с тем, что избиратель устал от конкретно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Этому бело-голубому избирателю нужно что-то новое. В его нише, идеологии, сегменте. Соня Кошкина Шеф-редактор интернет-издания LB.ua

Кошкина отметила, что новое должно касаться того, чего сейчас на политическом рынке еще нет. "Мне очень интересно наблюдать за пертурбациями именно в этом направлении", – добавила она.

До выборов еще 2 года. Мы не знаем, какие выборы будут первыми – парламентские или президентские. Теоретически их можно поменять местами,

– подчеркнула журналистка.

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