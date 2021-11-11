Таку думку шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна висловила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За її словами, українських виборців можна умовно поділити на 2 категорії – біло-блакитну та помаранчеву.
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Кошкіна зауважила, що подібний поділ виник саме після 2004 року. Мовиться про період після Помаранчевої революції.
Кошкіна: Виборці втомились від ОПЗЖ
Журналістка вважає, що українці звикли до того, що в помаранчевому секторі є висока конкуренція. В умовно біло-блакитному все більш консервативно.
На виборах будуть серйозні пертурбації пов'язані з тим, що виборець втомився від конкретно "Опозиційної платформи – За життя". Цьому біло-блакитному виборцю потрібно щось нове. У його ніші, ідеології, сегменті.
Кошкіна відзначила, що нове має стосуватись того, чого зараз на політичному ринку ще немає. "Мені дуже цікаво спостерігати за пертурбаціями саме в цьому напрямку", – додала вона.
До виборів ще 2 роки. Ми не знаємо, які вибори будуть першими – парламентські чи президентські. Теоретично їх можна поміняти місцями,
– наголосила журналістка.
Президентські та партійні рейтинги: коротко
- Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили протягом 4 – 9 листопада 2021 року, знову змінилась трійка лідерів рейтингу на місце президента України.
- Наразі лідирує президент Володимир Зеленський. На 2 місці – його попередник Петро Порошенко. Закриває трійку нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко.
- Станом на 4 – 9 листопада 2021 року, за даними "Рейтингу", серед партій найбільший рівень підтримки має "Слуга народу". На 2 місці – "Європейська солідарність", після неї "Батьківщина".