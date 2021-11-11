Таку думку шеф-редакторка інтернет видання LB.ua Соня Кошкіна висловила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Вона вважає, що час Порошенка вже минув.

До теми Першим довів, що закон про олігархів працює, – Зеленський потролив Порошенка

"У Петра Порошенка є свій виборець, зрозуміло. У нього є своє ядро. Вони будуть його послідовно підтримувати, от і все", – зауважила журналістка.

Чи може він наростити свій показник – Кошкіна не змогла спрогнозувати. Однак впевнена, що президентом Порошенко вже не стане.

Президентом він не стане більше ніколи. Не буде. До нього можна ставитися добре і погано. Він зіграв свою історичну роль, вона була важлива. Однак цей період просто закінчився. Я нічого особистого не маю і ставлюсь до нього з симпатією, але як до людини. Час минув. Соня Кошкіна Шеф-редакторка інтернет видання LB.ua

Кошкіна: Порошенко хотів бути в Європарламенті

Ще у часи президентства Порошенко в інтерв'ю Кошкіній розповідав, що після каденції хоче представляти Україну в Європарламенті. Це була його мрія.

"Україна на цей момент мала б бути членом Євросоюзу. Він казав, що докладеться до цього і все зробить. Я вважаю, що це було б для нього гарною перспективою політичної кар'єри. Якщо у нього це вийде – буду аплодувати", – запевнила Кошкіна.

Останній президентський рейтинг