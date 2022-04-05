Следующий пакет санкций США будет включать запрет на новые инвестиции в Россию, – Bloombe
Источник:Bloomberg
США, ЕС и G7 координируют новый пакет санкций против России. В частности, Штаты планируют запретить новые инвестиции в страну.
Кроме того, сообщили, что правительства увеличат санкции в отношении российских финансовых учреждений и государственных предприятий. Также ограничения планируют ввести против российских чиновников.
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Их фамилии пока не раскрывают. Однако известно, что в санкционном списке окажутся также члены их семей.
Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность ужесточить санкции в отношении российских финучреждений, на которые уже распространяются ограничительные меры.
Также под санкции может попасть российский "Сбербанк".
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