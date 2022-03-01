Следующий шаг – открытый процесс над режимом агрессора – Венедиктова о деле в Гааге

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пригрозила россиянам Международным уголовным судом. Она заметила, что укрыться будет непросто – европейские виллы теперь не спасут.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан уже инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине. Следующий шаг – разрешение Досудебной палаты суда.

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Международный уголовный суд обеспечит ответственность конкретных лиц. То есть, каждый: Путин, его чиновники, депутаты, генералы и командиры понесут индивидуальную уголовную ответственность.

Спрятаться будет непросто, выехать в европейские виллы, имения и на моря тоже! Вы уже затопили морем крови нашу землю, поэтому теперь ваш единственный пункт назначения – Гаага,

– обратилась Венедиктова к российским агрессорам.

Международный уголовный суд может выдавать ордера на задержание в разных странах мира. Стран, ратифицировавших Римский устав МКС – 123. В каждой из них для "орков" будет "красный флажок" на границе.

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