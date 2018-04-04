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Следующий удар России по Украине будет не на Донбассе, – военный эксперт

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Путин берет паузу по ситуации на Донбассе
Путин берет паузу по ситуации на Донбассе / finance.bigmir.net

Президент России Владимир Путин берет паузу по ситуации на востоке Украины. Об этом свидетельствует совместное заявление лидеров "нормандской четверки" о перемирии на Донбассе.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович в комментарии "Апострофу"

Арестович считает, что следующий удар Москвы, скорее всего, будет не на Донбассе. А пауза обусловлена ​​еще и на фоне масштабного выдворение российских дипломатов из-за дела отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и обострение отношений с Западом.

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Сейчас они (Москва – "24") готовят ответ, относительно Украине и ударят. Они сейчас в какой ситуации – с расстроенными рядами и планами. Савченко приняли, Рубана взяли, план по Украине провалился,
– объяснил Арестович.

Эксперт отметил, что на Донбассе обострять ситуацию особого смысла нет, но есть смысл устроить обострения внутри Украины, и поднимать реноме партии Виктора Медведчука, "Оппоблоку" и другим. Для Кремля важно ослабить правящую коалицию по результатам будущих выборов.

"Главным контурным процессом остаются выборы в Украине, до которых остался год. Они будут играть на этом поле, а все действия на Донбассе будут согласованы с действиями их сил внутри Украины, на которые они будут делать ставку на выборах. Нужен будет мир – устроят, нужно будет обмен пленных – обменяют", – отметил он.

Военный эксперт добавил, что за 2-3 месяца Россия устроит что-то пакостное в Сирии или Украине, вероятно, будут эскалации – в Кремле рассматривают различные сценарии. Но все они направлены на обострение.

Вообще идеал Кремля – ​​это еще и поссорить парламент с будущим президентом, кто бы им ни был. И все – тогда мы парализованы, поскольку реформы не идут, ситуация обостряется внутри, экономика дохнет. А где-то в 2021 году бери нас теплыми, мы уже созрели. Это то, что надо Путину,
– резюмировал Арестович.

К слову, авторы в статье британского издания "The Times" отметили, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план для дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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