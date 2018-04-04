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Наступний удар Росії по Україні буде не на Донбасі, – військовий експерт

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Путін бере паузу по ситуації на Донбасі
Путін бере паузу по ситуації на Донбасі / finance.bigmir.net

Президент Росії Володимир Путін бере паузу по ситуації на сході України. Про це свідчить спільна заява лідерів "нормандської четвірки" про перемир'я на Донбасі.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Арестович у коментарі "Апострофу"

Арестович вважає, що наступний удар Москви, швидше за все, буде не на Донбасі. А пауза зумовлена ще й на тлі масштабного видворення російських дипломатів через справу отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та загострення відносин із Заходом.

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Зараз вони (Москва, – "24") готують відповідь, зокрема, щодо України, та влуплять. Вони ж зараз у якій ситуації – з розладнаними лавами та планами. Савченко взяли, Рубана взяли, план щодо України провалився,
– пояснив Арестович.

Експерт зазначив, що на Донбасі загострювати ситуацію особливого сенсу немає, але є сенс влаштувати загострення всередині України, та піднімати реноме партії Віктора Медведчука, "Опоблоку" та іншим. Для Кремля важливо послабити правлячу коаліціїю за результатами майбутніх виборів.

"Головним контурним процесом залишаються вибори в Україні, до яких залишився рік. Вони гратимуть на цьому полі, а всі дії на Донбасі будуть узгоджені з діями їхніх сил всередині України, на які вони робитимуть ставку на виборах. Потрібен буде мир – влаштують, потрібно буде обмін полонених – обміняють", – зазначив він.

Військовий експерт додав, що за 2-3 місяці Росія втне щось капосне у Сирії або Україні, імовірно, будуть ескалації – у Кремлі розглядають різні сценарії. Але всі вони спрямовані на загострення.

Взагалі ідеал Кремля – це ще й посварити парламент із майбутнім президентом, хто б ним не був. І все - тоді ми паралізовані, оскільки реформи не йдуть, ситуація загострюється всередині, економіка здихає. А десь у 2021 році бери нас теплими, ми вже дозріли. Це те, що треба Путіну,
– резюмував Арестович.

До слова, автори у статті британського видання "The Times" зазначили, що команді російського президента Володимира Путіна у 2014 році пропонували план для дестабілізації ситуації у Запорізькій області України.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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