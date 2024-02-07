Василий Малюк заверил европейских послов, что уже провел ряд мероприятий, чтобы подобное не повторилось. В частности, это касалось и кадровых изменений внутри ДЗНД.

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Малыш о слежке

Во время встречи с послам G7 Василий Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, одним из ключевых столпов которых является свобода слова. Он отметил, что европейские дипломаты получили ответы по ситуации со слежкой за Bihus.Іnfo.

Глава СБУ отметил, что были приняты кадровые решения. В частности, говорится об увольнении руководителя ДЗНД Романа Семенченко. Кроме этого началась работа по переформатированию тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления.

Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важнейшего принципа демократии в деятельности СБУ,

– подчеркнул Малюк.

Встреча Василия Малюка с послами G7 / фото СБУ

Что известно о слежке за журналистами