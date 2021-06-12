Слезоточивый газ и петарды: в центре Парижа разогнали шумную вечеринку под открытым небом

В Париже 11 июня собрались люди на огромную вечеринку под открытым небом. Полиция разогнала собрание из-за риска распространения коронавируса и комендантского часа.

В ведомстве сообщили, что люди нарушили санитарные правила, так как были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

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В Париже полиция разогнала вечеринку

Молодые люди на вечеринке прямо под открытым небом танцевали, пели и прыгали. Они рассказали, что узнали о вечеринке в социальных сетях и присоединились к веселью.

В Париже устроили шумную вечеринку: смотрите видео

Впоследствии полиция вмешалась, чтобы прекратить празднование и написала об этом ориентировочно в 23:30.

Вмешались закончить праздничный вечер, который собрал несколько сотен участников вопреки санитарным правилам,

– рассказали полицейские.

Чтобы разогнать вечеринку полиция применила слезоточивый газ. Предварительно известно, что некоторые люди в ответ бросали петарды.

На видео заметно десятки полицейских. Кроме того, слышны выстрелы и видно, как разбегаются люди.

В Париже полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать вечеринку: смотрите видео

Полиция Парижа разогнала вечеринку: смотрите видео

По информации СМИ, в полночь на месте вечеринки остались только полицейские.