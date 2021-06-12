У відомстві повідомили, що люди порушили санітарні правила, адже були без масок та не дотримувались соціальної дистанції.

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У Парижі поліція розігнала вечірку

Молоді люди на вечірці просто під відкритим небом танцювали, співали та стрибали. Вони розповіли, що дізнались про вечірку через соціальні мережі та доєднались до гуляння.

В Парижі влаштували гучну вечірку: дивіться відео

Згодом поліція втрутилась, щоб припинити святкування та написала про це орієнтовно о 23:30.

Втрутились закінчити святковий вечір, який зібрав кілька сотень учасників всупереч санітарним правилам,

– розповіли поліцейські.

Щоб розігнати вечірку поліція застосувала сльозогінний газ. Попередньо відомо, що деякі люди у відповідь кидали петарди.

На відео помітно десятки поліцейських. Окрім того, чутно постріли та видно, як розбігаються люди.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати вечірку: дивіться відео

Поліція Парижа розігнала вечірку: дивіться відео

До речі, за інформацією ЗМІ, опівночі на місці вечірки залишились тільки поліцейські.

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