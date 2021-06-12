У відомстві повідомили, що люди порушили санітарні правила, адже були без масок та не дотримувались соціальної дистанції.
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У Парижі поліція розігнала вечірку
Молоді люди на вечірці просто під відкритим небом танцювали, співали та стрибали. Вони розповіли, що дізнались про вечірку через соціальні мережі та доєднались до гуляння.
В Парижі влаштували гучну вечірку: дивіться відео
Згодом поліція втрутилась, щоб припинити святкування та написала про це орієнтовно о 23:30.
Втрутились закінчити святковий вечір, який зібрав кілька сотень учасників всупереч санітарним правилам,
– розповіли поліцейські.
Щоб розігнати вечірку поліція застосувала сльозогінний газ. Попередньо відомо, що деякі люди у відповідь кидали петарди.
На відео помітно десятки поліцейських. Окрім того, чутно постріли та видно, як розбігаються люди.
У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати вечірку: дивіться відео
Поліція Парижа розігнала вечірку: дивіться відео
До речі, за інформацією ЗМІ, опівночі на місці вечірки залишились тільки поліцейські.