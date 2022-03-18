Журналист спросил, есть ли возможность, что Украина признает Крым российским, как этого требует Владимир Путин. Ответ Ирины Верещук был максимально конкретным – этого никогда не произойдет.

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Верещук о Крыме

Министр по реинтеграции оккупированных территорий заявила, что Украина не признала власть России на полуострове ни в 2014 году, и не сможем сделать это сейчас. По ее словам это невозможно. Кроме того, украинский народ этого не допустит.

Слишком большая жертва, и слишком много крови пролито, чтобы украинская территория оставалась целостной и неделимой,

– заявила Верещук.

Ирина Верещук о Крыме: смотреть видео

К теме! 18 марта 2014 года Владимир Путин вместе с самопровозглашенной властью захваченного Крыма Аксеновым, Константиновым и Чалым подписали преступный договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации. Больше о том, как это произошло – читайте здесь.

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