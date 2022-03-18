Журналіст запитав, чи є можливість, що Україна визнає Крим російським, як цього вимагає Володимир Путін. Відповідь Ірини Верещук була максимально конкретною – цього ніколи не станеться.
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Верещук про Крим
Міністерка з реінтеграції окупованих територій заявила, що Україна не визнала владу Росії на півострові ні у 2014 році, і не зможемо зробити це зараз. За її словами це неможливо. Крім того, український народ цього не допустить.
Занадто велика жертва, і занадто багато крові пролито, щоб українська територія залишалась цілісною та неподільною,
– заявила Верещук.
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