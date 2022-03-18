Журналіст запитав, чи є можливість, що Україна визнає Крим російським, як цього вимагає Володимир Путін. Відповідь Ірини Верещук була максимально конкретною – цього ніколи не станеться.

Актуально "Фюрер" спробує підбадьорити електорат, – Геращенко про анонсовану промову Путіна до росіян

Верещук про Крим

Міністерка з реінтеграції окупованих територій заявила, що Україна не визнала владу Росії на півострові ні у 2014 році, і не зможемо зробити це зараз. За її словами це неможливо. Крім того, український народ цього не допустить.

Занадто велика жертва, і занадто багато крові пролито, щоб українська територія залишалась цілісною та неподільною,

– заявила Верещук.

Ірина Верещук про Крим: дивитися відео

До теми! 18 березня 2014 року Володимир Путін разом з самопроголошеною владою захопленого Криму Аксьоновим, Константиновим та Чалим підписали злочинний договір про прийняття Криму до складу Російської Федерації. Більше про те, як це сталося читайте тут.

Газманов "перервав" промову Путіна: дивитися відео