Слишком много потерь: в России прекратили выплаты родственникам погибших в Украине

За 48 суток российско-украинской войны на территории нашего государства остались тысячи трупов оккупантов. Большинство своих погибших Россия оставляет на поле боя, как и некоторых раненых.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, за последнюю неделю боев в Херсонской области и Запорожье, а также на Донбассе на подконтрольную России территорию вывезли тела лишь нескольких сотен погибших оккупантов. При том что реальные цифры погибших составляют несколько тысяч человек.

Российские солдаты на Донбассе массово жалуются на низкие зарплаты и командиров-грабителей

Останки некоторых военных невозможно идентифицировать на скорую руку, поэтому этот процесс занимает несколько дней.

Родственников многих "двухсотых" интересует только компенсация

Как утверждают работники спецслужб, во многих случаях командование войск России не просто сообщает родственникам о том, что их сын/супруг/отец погиб за идею Путина, а еще и предлагает им самостоятельно заняться похоронами.

Российские генералы не считают нужным тратить деньги на логистику и перевозку останков своих военных за сотни тысяч километров. В Кремле говорят, что руководители армий должны сконцентрироваться на ситуации на фронте, а не уделять внимание второстепенным проблемам.

Получив предложение за свой счет переправлять останки родного человека из Донбасса или Крыма, семьи военных предлагают командирам похоронить погибших на месте. При этом чаще всего от россиян командиры слышат вопрос об обещанной Путиным компенсации.

Однако по классике жанра родственникам говорят, что "нет тела, нет дела", поэтому если они не заплатят за транспортировку и захоронение, на несколько миллионов рублей претендовать не смогут.

Денег нет

Услуги по перевозке тел стоят россиянам не менее нескольких сотен тысяч рублей. Поскольку родственники солдат чаще всего платят ипотеку, содержат иногда немалую военную семью, а также живут в глубинке, подобных средств у них обычно нет. В ожидании обогащения за счет смерти родного они берут кредиты и платят сумасшедшие по их меркам деньги частным фирмам. Принадлежат эти компании российским кураторам ОРДЛО, так что на каждом из уничтоженных бойцами ВСУ солдате командование России только обогащается.

Кроме того, как утверждают в украинских спецслужбах, только после похорон "героически погибших во время спецоперации" родители умерших россиян получают дальнейшие инструкции по получению 6 миллионов рублей в качестве компенсации за сына.

Как оказывается, недавно в армии России приняли новые неписаные нормативы. Поскольку в бригадах очень много погибших, выплаты средств по факту прибытия тела из Украины уже остановили. По каждому из случаев ликвидации того или иного захватчика в его части должно проводиться "расследование". Кроме того, смерть военного должны подтвердить по меньшей мере два его сослуживца. Более того, каждый из свидетелей должен лично убедиться, что боец ​​не имел никаких признаков жизни. Конечно, солдаты на передовой отнюдь не в курсе подобных нововведений, а во время работы артиллерии ВСУ искать пульс у дежурного "двухсотого" Ивана вообще нереально.

Без свидетелей гибели военного именно при выполнении задания в России никому ни копейки не будут выплачивать. При этом иногда командиры отправляют очевидцев смерти того или иного военного, чье тело увезли домой, на опасную задачу.

У Кремля банально нет средств на возмещение семьям военных. Москва сконцентрирована исключительно на поисках вооружения у государств-союзников, поддержке собственной экономики и на ведении боевых действий для одержания хотя бы каких-то побед в Украине.