Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины. Причиной такого решения являются большие потери оккупационной армии, в том числе и санитарных.

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Кафиры собирают донорскую кровь

Во временно оккупированном Крыму, куда свозят раненых кафиров, активно собирают донорскую кровь. Из-за большого количества раненых захватчиков гражданские в больницы теперь попасть не могут.

На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно проводится сбор донорской крови,

– говорится в сообщении Генштаба.

Похожая ситуация была и в Беларуси

Сейчас активные боевые действия продолжаются на Юге и Востоке нашего государства, поэтому раненых кафиров приходится возить в Крым. Однако в начале полномасштабного вторжения Россия также использовала Беларусь. Речь идет о городе Гомеле. Туда свозили раненых оккупантов в основном с Севера Украины, где также шли ожесточенные бои – на Киевщине, Черниговщине, Сумщине.

Из-за колоссального количества раненых больницы Гомеля также закрыли для гражданского населения. Жителей города также активно призывали становиться донорами крови.

Также в Гомеле хранили и тела погибших кафиров. Однако все морги были переполнены, поэтому тела начали хранить в ангаре без холодильных камер .

В Центр радиационной медицины в Гомеле привозили и российских оккупантов из Чернобыля , свыше месяца находившихся в Зоне отчуждения. Там и зафиксировали первую смерть оккупанта от облучения. Таких случаев может быть гораздо больше, однако страна-агрессорка скрывает такие данные.

После того, как украинские Вооруженные Силы выбили кафиров с Севера Украины, перевозку раненых в Беларусь прекратили. Однако территорию страны продолжают использовать в войне, в частности, угроза ракетных ударов и наступления из Беларуси.

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