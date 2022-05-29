Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України. Причиною такого рішення є чималі втрати окупаційної армії, зокрема і санітарних.

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Окупанти збирають донорську кров

У тимчасово окупованому Криму, куди звозять поранених окупантів, активно збирають донорську кров. Через велику кількість поранених загарбників, цивільні у лікарні тепер потрапити не можуть.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Схожа ситуація була і в Білорусі

Зараз активні бойові дії тривають на Півдні та Сході нашої держави, тому поранених окупантів доводиться возити в Крим. Однак на початку повномасштабного вторгнення Росія так само використовувала Білорусь. Мова йде про місто Гомель. Туди звозили поранених окупантів в основному з Півночі України, де також точилися запеклі бої – на Київщині, Чернігівщині, Сумщині.

Через колосальну кількість поранених лікарні Гомеля так само закрили для цивільного населення. Мешканців міста так само активно закликали ставати донорами крові.

Також в Гомелі зберігали й тіла загиблих окупантів. Однак усі морги були переповнені, то ж тіла почали зберігати в ангарі без холодильних камер.

До Центру радіаційної медицини у Гомелі привозили й російських окупантів з Чорнобиля, які понад місяць перебували в Зоні відчуження. Саме там і зафіксували першу смерть окупанта від опромінення. Таких випадків може бути значно більше, однак країна-агресорка приховує такі дані.

Після того, як українські Збройні Сили вибили окупантів з Півночі України, перевезення поранених до Білорусі припинили. Однак територію країни продовжують використовувати у війні, зокрема є загроза ракетних ударів та наступу з Білорусі.

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