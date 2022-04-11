Слишком слабы: премьер Польши раскритиковал санкции ЕС против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил санкции ЕС против России со слабой вакциной. Политик считает, что в определенной степени они даже ускорили некоторые экономические процессы в РФ.

Моравецкий подчеркнул, что в сложившейся ситуации не может быть нейтральных настроений. Нужно донести всем, что с московским режимом не о чем договариваться.

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Санкции подействовали как слишком слабая вакцина. Они не только не остановили военную машину Путина, но и в определенной степени усилили происходящую в России определенную экономическую деятельность,

– добавил Моравецкий.

Санкции нужно усиливать

Премьер призвал ужесточать санкции, чтобы вынудить Москву изменить свою позицию. Потери для России, которая начала войну, должны быть больше.

Также политик добавил, что имеем дело с "удивительной пропагандой с другой стороны". Тезисы кремлевских пропагандистов прямо напоминают худшие германские, фашистские традиции. Поэтому, по словам Моравецкого, сравнивать режим Путина с фашистским не только правомерно, но и уместно.

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