Моравецький наголосив, що у цій ситуації не може бути нейтральних настроїв. Потрібно донести всім, що з московським режимом нема про що домовлятись.
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Санкції подіяли як надто слабка вакцина. Вони не тільки не зупинили військову машину Путіна, а й певною мірою посилили певну економічну діяльність, що відбувається в Росії,
– додав Моравецький.
Санкції треба посилювати
Прем'єр закликав посилювати санкції, щоб змусити Москву змінити свою позицію. Втрати для Росії, яка розпочала війну, мають бути більшими.
Також політик додав, що маємо справу з "дивовижною пропагандою з іншого боку". Тези кремлівських пропагандистів прямо нагадують найгірші німецькі, фашистські традиції. Тому, за словами Моравецького, порівнювати режим Путіна з фашистським не тільки правомірно, а доречно.
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