После провала военной кампании по захвату крупных городов Украины и оглашению Россией набора желающих воевать, на Донбасс и Харьковщину начали приезжать группировки российских добровольцев-ветеранов боевых действий. Большинство из них соблазнились большими зарплатами и возможностью подписать кратковременные контракты.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, идейные захватчики с боевым опытом рассчитывали, что им удастся быстро вернуться домой и заработать немалые средства. Наемники считали, что война за оккупацию всего Донбасса и Луганщины не будет тяжелой, а соблазн параллельно заняться мародерством был решительным для многих.

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Российские же генералы считали, что за счет присоединения к войне опытных ветеранов Афганской, Чеченской и других войн, они смогут быстро собрать достаточное количество личного состава для достижения нужных Путину побед.

Первый бой решил все

Российских добровольцев, которые пришли в военкоматы в марте и апреле, захватчики отправили в одну бригаду, которая на момент их прибытия была полностью разбита.

За счет пополнения генералы смогли восстановить численность бригады почти наполовину штата – до 1400 человек.

Поскольку фактически с нуля созданное подразделение состояло вовсе не из срочников, а из умудренных ветеранов, захватчики решили использовать его как основной кулак удара по позициям ВСУ в Луганской области.

Генералы считали, что усилиями двух созданных бойцов бригады батальонно-тактических групп они смогут прорвать оборону защитников Украины и приблизиться к окружению позиции наших войск.

Впрочем, для россиян не случилось. Как только артиллерия ВСУ разорвала мобилизованных, после плотной атаки российской авиации силами двух БТГ захватчики пошли в наступление, получили сокрушительный удар и были вынуждены отступить.

Лобовые атаки продолжались на этом направлении продолжались несколько суток, после чего от бригады осталось всего 360 человек. Все остальные погибли или получили ранения.

Подобный подход командования и удачная работа сил ВСУ заставили всех добровольцев, которые смогли выжить, протрезветь. Наемники после практически первого же боя в этой войне скоро решили возвращаться домой. Путинские ордынцы решили поставить командование перед фактом, мол, контракты можно считать недействительными, а они согласны за свой счет бежать с Донбасса и добираться до своих глубинок.

Конечно, штабные полковники были несколько недовольны таким заявлением, тем более что подобные прецеденты могут быть опасны для всего не очень мотивированного войска. Поэтому добровольцам прямо отметили, что они не имеют права бежать, а за дезертирство будут наказаны согласно уголовному кодексу России, однако захватчикам разрешили отойти на вторую линию и отдохнуть в течение суток.

Переговоры со штабными офицерами вели только несколько добровольцев, а проходили они под наблюдением расстрельной группы кадыровцев. Именно этот факт определил судьбу остатков разбитого отряда.

Наемники вернулись в пункт дислокации подразделения и рассказали товарищам по оружию о том, что сбежать фактически с поля боя никто уже не сможет. Это почти привело к бунту и конфликту между самими "Ваньками", но все обрадовались возможности побыть в относительно безопасном месте в нескольких километрах от фронта.

Около 50 добровольцев скрываются в России с оружием

Оказавшись в одном из прифронтовых городов, российские добровольцы сразу же начали искать водку и буквально через несколько часов находились в бессознательном состоянии. Что интересно, масштабное пьянство привело к тому, что трое из 350 умерли. Еще двоих прирезали свои же во время нетрезвого конфликта.

В день, когда остатки двух БТГ должны были вернуться на передовую, на место прибыло только трое. Из-за исчезновения добровольцев в поселок, где они отдыхали, отправили целую роту кадровых российских военных. Поисковая группа нашла почти 270 человек, которые засели в разных местах и продолжали выпивать. Нетрезвых добровольцев задерживали и отправляли на передовую.

Около 50 мужчин загадочно исчезли. Им удалось бежать из прифронтовой зоны и пересечь границу между квазиреспубликами и Россией, дав взятки ФСБшникам. Добровольцы дезертировали с оружием, поэтому отлавливать их на территории страны-агрессора должны с усердием. Ведь никто не знает, на что способны несколько десятков человек, которые согласились за деньги убивать людей и прошли через ад войны.