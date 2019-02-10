Слишком много желающих контролировать Минздрав, – Мартынюк об увольнении Супрун

Ульяну Супрун лишили полномочий руководителя Минздрава из-за судебного иска депутата-радикала Игоря Мосийчука. Предшественнику же Ульяны Супрун – Александру Квиташвили – "сладкую" жизнь в свое время устроили Ольга Богомолец и Олег Мусий, председатель и заместитель председателя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения соответственно.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, кроме разгромной критики деятельности Квиташвили, в частности инициатив по закупкам лекарств международными организациями, парламентарии инициировали тотальную проверку работы министерства. В итоге это давление повлияло на решение Квиташвили уйти с должности. И вот, когда кресло освободилось – желающих занять его было немало.

Правительство назначил Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения. Случилось это 1 августа 2016 года.

Супрун могла бы стать полноценным министром, и только после положительного голосования за ее кандидатуру в парламенте. Но соблюдение такой процедуры быстрее стало бы для нее фатальным – слишком много желающих политических сил имеют желание получить своего министра здравоохранения,

– отметила Мартынюк.

Два с половиной года Ульяна Супрун, демонстрируя железную выдержку и избегая всех возможных провокаций, исполняла обязанности руководителя Минздрава. И вот, "наконец", уже на первом подготовительном заседании судья Каракашьян Окружного административного суда Киева частично удовлетворил требования истца Игоря Мосийчука и мгновенно отстранил Супрун от выполнения обязанностей министра.

А причиной отстранения, что интересно, стало "слишком долгое пребывание Супрун в статусе исполняющей обязанности". Ну и наличие второго, американского, гражданства. Ведь реального компромата на Ульяну Супрун найти так и не удалось.

Видео полного выпуска блога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 10 февраля 2019: