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      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Надто багато охочих контролювати МОЗ, – Мартинюк про звільнення Супрун

      201 Читать новость на русском
      Уляна Супрун – не перша жертва тиску на керівників МОЗ
      Уляна Супрун – не перша жертва тиску на керівників МОЗ / 24 канал

      Уляну Супрун позбавили повноважень керівника МОЗ через судовий позов депутата-радикала Ігоря Мосійчука. Попереднику ж Уляни Супрун – Олександру Квіташвілі – "солодке" життя свого часу влаштували Ольга Богомолець та Олег Мусій, голова та заступник голови парламентського комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я відповідно.

      Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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      За її словами, окрім нищівної критики діяльності Квіташвілі, зокрема ініціатив із закупівлі ліків міжнародними організаціями, парламентарі ініціювали тотальну перевірку роботи міністерства. Врешті цей тиск вплинув на рішення Квіташвілі піти з посади. І от, коли крісло звільнилося – охочих посісти його було чимало. 

      Та уряд призначив Уляну Супрун виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я. Трапилося це 1 серпня 2016 року. 

      Супрун могла б стати повноцінним міністром, та лише після позитивного голосування за її кандидатуру у парламенті. Але дотримання такої процедури швидше стало б для неї фатальним – занадто багато охочих політичних сил мають бажання отримати свого міністра охорони здоров'я,
      – наголосила Мартинюк.

      Два з половиною роки Уляна Супрун, демонструючи залізну витримку та уникаючи усіх можливих провокацій, виконувала обов'язки керівника МОЗ. І от, "нарешті", вже на першому підготовчому засіданні суддя Каракашьян Окружного адміністративного суду Києва частково задовольнив вимоги позивача Ігоря Мосійчука та миттєво відсторонив Супрун від виконання обов'язків міністра.

      А причиною, що цікаво, відсторонення стало "занадто довге перебування Супрун у статусі виконувачки обов'язків". Ну і наявність другого, американського, громадянства. Адже реального компромату на Уляну Супрун віднайти так і не вдалося.

      Відео повного випуску блогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 10 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини України Відеоблоги Олександр Квіташвілі Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Ігор Мосійчук
      Джерело: 24 канал
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