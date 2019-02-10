Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун

Уляну Супрун судом позбавлено повноважень керівника міністерства охорони здоров'я. Рано чи пізно це мало статися – побачити її безробітною бажали чимало парламентаріїв та урядовців. Кому саме це було так вигідно – дослідили журналісти "Центру розслідувань України".

Окружний адміністративний суд міста Києва – найгуманніший та найсправедливіший суд столиці. Суд, який виносить дуже специфічні рішення, якщо вони стосуються гучних справ.

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Чого лишень варті визнання потерпілим у бурштиновій справі Борислава Розенблата, поновлення на посаді Романа Насірова та задоволення позову Катерини Амосової щодо поновлення її на посаді очільника медуніверситету Богомольця і заборони призначати на цю посаду будь-кого, крім неї. І це далеко не всі одіозні рішення.



Ігор Мосійчук подав до суду позов, через який Уляну Супрун позбавили повноважень

Саме до цього суду позов про звільнення з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун подав нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Буквально кілька тижнів тому я розповідала, як на акції протесту під урядом та МОЗ нібито студентів Одеського медіну він виступав із гучними заявами. І от – перший результат судового розгляду.

Зауважу, з першого підготовчого засідання суддя Каракашьян частково задовольнив вимоги позивача та миттєво відсторонив Супрун від виконання обов'язків міністра, аргументуючи це:

а) занадто довгим терміном перебування її у статусі виконувачки обов'язків;

б) наявністю другого – американського – громадянства.

Засідання по суті мало б відбутися 15 лютого, а головної мети вже досягнуто! І цьому судовому рішенню передували незчисленні інтриги та спроби скинути Супрун з посади ледь не з першого дня її міністрування у сфері охорони здоров'я.



Олександр Квіташвілі, попередник Уляни Супрун, облишив посаду під шаленим тиском

Пам'ятаєте її попередника Олександра Квіташвілі? "Солодке" життя йому свого часу влаштували Ольга Богомолець та Олег Мусій – голова та заступник голови парламентського комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я відповідно. Окрім нищівної критики його діяльності, зокрема ініціатив із закупівлі ліків міжнародними організаціями, парламентарі ініціювали тотальну перевірку роботи міністерства. Врешті цей тиск вплинув на рішення Квіташвілі піти з посади. І от, коли крісло звільнилося, охочих посісти його було чимало. Та уряд зробив хід конем.

Саме так Уляна Супрун і обійняла посаду міністра охорони здоров'я як виконувач обов'язків. 1 серпня 2016 року її призначив уряд. Повноцінним міністром вона могла б стати лише після позитивного голосування за її кандидатуру у парламенті.

Але дотримання такої процедури могло б бути для неї фатальним – занадто багато охочих політсил мають бажання мати свого міністра охорони здоров'я. Про її антагоністів я неодноразово згадувала у своїх блогах. Серед них, зокрема, найзатятішими є й радикали та опоблоківці.



Уляну Супрун провокували взяти хабар у вигляді квартири у Вишневому на Київщині

Супрун намагалися спровокувати на хабар. В обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого їй пропонував квартиру помічник лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Олександр Богачов і міський голова Вишневого на Київщині Ілля Діков. Супрун відмовилася та заявила про злочин до НАБУ. Справа була гучна, але так нічим і не завершилася.

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Очевидно, метою тієї провокації і була дискредитація Супрун. Не вийшло. Почали заходити з інших боків. Мова і про звинувачення в її бік щодо протермінування поставок ліків, і про судові протистояння з Амосовою та Запорожаном, і про скандал з очільником інституту серця Тодуровим, і про оплачувані мітинги студентів під урядом. Багато каміння летить у її город. Але згадайте, чи знайшли дотепер на Супрун реальний компромат або докази її участі у корупційних схемах?

Експерименти над українцями, дурні поради, розвінчування медичних міфів, іноземний агент – яких тільки ярликів не навішували на Супрун. "Доброзичливці" встромляють палки у колеса на кожному кроці.



2,5 року Уляна Супрун виконувала обов'язки керівника МОЗ із залізною витримкою

Та якщо у подібних умовах Квіташвілі вистачило півроку на посаді, щоб особисто подати заяву про відставку, то Супрун стійко тримається понад два з половиною роки. Її залізній витримці можна лише позаздрити.

Так, це найбільш неоднозначний, найбільш нестандартний очільник МОЗ за всю історію незалежної України. Не найбільш скандальний, щоправда, хоча скандали оточують Супрун ледь не щодня.



Раїса Богатирьова була керівником МОЗ і запам'яталася відкатами на закупівлі ліків

У цьому ракурсі варто згадати бодай Раїсу Богатирьову та її схеми з відкатами на закупівлі ліків та вакцин. Хіба хтось хоче знову повернутися до тієї точки відліку?

А, вочевидь, цього хочуть ті, кому так заважає Супрун. Адже:

• по-перше, документи про поставки ліків поставлені на паузу – відстороненій виконувачці обов'язків заборонили ставити підпис;

• по-друге, затримкою із поставками ліків "доброзичливці" знову зможуть скористатися як козирем у боротьбі за міністерську посаду.

До речі, сам Олег Мусій першим заявив, дізнавшись про відсторонення опонентки – мовляв, як добре було б, якби уряд призначив нового виконувача обов'язків міністра. Можливо, він натякає на свою кандидатуру?

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Утім, особисто мене вразила реакція суспільства на новину про судове відсторонення Супрун. Неймовірна кількість людей висловила їй підтримку – і це багато про що говорить.