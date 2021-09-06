Слить в унитаз и даже съесть: ГБР назвало способы взяточников избавится от денег при задержании

В Государственном бюро расследований назвали 5 самых смешных попыток задержанных при получении взятки избавиться от денег. В частности, среди методов: порвать и съесть купюры, а также слить в унитаз.

В то же время бюро предупредило всех охочих до денег чиновников, что им ничего не поможет, ведь доказательства будут собраны, а виновные предстанут перед судом.

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Взяточники, когда их поймают "на горячем", проявляют незаурядную смекалку. ГБР собрало 5 самых смешных и оригинальных способов, как избавиться от денег.

Порвать и есть

В Одессе во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а деньги рвал и выбрасывал по дороге.

Зато в Хмельницком чиновник не просто рвал доллары, но и запихивал их в рот. "Рвал и ел, ел и рвал", – рассказали в ГБР. Затем работникам ведомства пришлось по кускам собирать разбросанные купюры и делать экспертизу, чтобы сложить их.

Слить в унитаз

В Краматорске Донецкой области сотрудница управления Государственной миграционной службы во время задержания выбежала в туалет и слила деньги в унитаз.

Выбросить из окна

В Харькове полицейский пытался избавиться от взятки, разбрасывая деньги из окна собственной машины во время преследования.

Скрыть в надежном месте

Во Львовской области правоохранитель пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшиго отделении полиции.

Сказать, что деньги подбросили

По словам ГБР, самой частой "отмазкой" взяточников являются слова вроде "а деньги не мои, их мне подбросили".

В бюро отмечают, что лучший способ уберечь себя от проблем, связанных с коррупцией, – не брать взятки.



В ГБР рассказали, как взяточники при задержании денег избавляются / Фото ГБР

Текст сообщения ГБР:

ТОП-5 попыток взяточников избавиться от денег во время задержания

1. Порвать и съесть

Подобный случай произошел в Одессе. Во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге.

А в Хмельницком чиновник не только рвал доллары, но и запихивал их в рот. Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальное – также разбросал по дороге. Впоследствии работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры, делать экспертизу, чтобы установить какой кусок какой купюре принадлежит.

2. Слить в унитаз

В Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы во время задержания выбежала в туалет и слила деньги в унитаз. В то же время, такой "креатив" не спас чиновницу от ответственности.

3. Выбросить из окна

В Харькове полицейский-взяточник пытался избавиться от денег, выбрасывая купюры из окна собственного авто во время преследования.

4. Спрятать

На Львовщине полицейский пытался спрятать взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавшего тделению полиции.

5. Сказать, что мне их подбросили

Но зачастую взяточники не могут ничего придумать лучшего, чем откреститься от денег.

ГБР предупреждает всех охочих до денег чиновников – вам ничего не поможет, доказательства будут собраны и вы предстанете перед судом.