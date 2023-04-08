Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он объяснил, какой единственный смысл был в этой истории и почему она не сработала.

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Информация из открытых источников

Тимур Олевский проанализировал "слитые" документы, и они ему напомнили презентацию для журналистов, которую раздают на военных учениях. Но есть один нюанс, указывающий на то, что сформировать такую "секретную" информацию может любой желающий.

"Посчитать количество украинских бригад, которые проходили обучение за границей, я бы мог сам без всяких брифингов и документов. Учитывая, что я не военный эксперт. Вчера я сравнивал из открытых источников сколько было сообщений и в каких странах о том, что украинские военные проходят обучение – это открытая информация", – сказал оппозиционный журналист.

Тимур Олевский о "слитых" документах: смотреть видео

Намеренно заниженные потери

В "слитых" документах речь шла не только о подготовке украинских войск, но и потерях с обеих сторон. По этим "секретным" данным потери России занижены в 10 раз, а Украины – преувеличены в 5. Это единственный смысл был для врага в этой истории, считает Олевский. Впрочем, и здесь пропаганда разлетелась вдребезги.

Цифра российских потерь не бьется с той, которую подсчитали их журналисты, просто переписывая имена на кладбище. Их банально больше. Мои коллеги занимаются исследованием количества погибших и по самой консервативной оценке уже больше, чем числилось в документе. Не знаю, на кого это все рассчитано. Возможно, Путину показывали в качестве какого-то большого успеха разведки, чтобы заморочить голову,

– предположил он.

"Слитые" документы о контрнаступлении ВСУ: что известно