Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він пояснив, який єдиний сенс був у цій історії і чому вона не спрацювала.
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Інформація з відкритих джерел
Тимур Олевський проаналізував "злиті" документи і вони йому нагадали презентацію для журналістів, яку роздають на типових військових навчаннях. Але є один нюанс, який вказує на те, що сформувати таку "секретну" інформацію може будь-хто.
"Порахувати кількість українських бригад, які проходили навчання за кордоном, я би міг сам без усіляких брифінгів та документів. Враховуючи, що я не військовий експерт. Вчора я порівнював з відкритих джерел скільки було повідомлень і в яких країнах про те, що українські військові проходять навчання – це відкрита інформація", – сказав опозиційний журналіст.
Тимур Олевський про "злиті" документи: дивитись відео
Навмисно занижені втрати
У "злитих" документах йшлося не тільки про підготовку українських військ, але й втрати з обох сторін. За цими "секретними" даними втрати Росії занижені у 10 разів, а України – перебільшені в 5. Це єдиний сенс був для ворога у цій історії, вважає Олевський. Утім, і тут пропаганда розлетілася на друзки.
Цифра російських втрат не б’ється з тією, яку підрахували їхні ж журналісти, просто переписуючи імена на кладовищі. Їх банально більше. Мої колеги займаються дослідженням кількості загиблих і за найконсервативнішою оцінкою вже більше, ніж значилося в документі. Не знаю на кого це все розраховано. Можливо, Путіну показували в якості якогось великого успіху розвідки, щоб заморочити голову,
– припустив він.
"Злиті" документи про контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Це міг бути черговий "вкид" ворога, аби посіяти паніку серед населення. Такий класичний прийом Росії, аби через інформаційне поле вплинути на перебіг воєнних подій та підтримку партнерів.
- Чи причетна до цієї історії Росія – наразі справу розслідує Пентагон. Аналітики підтверджують, що декі розділи були змінені. Особливо, де йдеться про втрати росіян. Разом з тим документи не містять конкретних планів бойових дій.
- Самі ж росіяни відкинули ці документи, вважаючи дезінформацією. Утім, в них неабиякий страх перед майбутнім контрнаступом ЗСУ.