Об этом говорят, в частности, "слитые" в сеть документы Пентагона. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Дыма без огня не бывает

The New York Times пишет о том, что внутренняя борьба в России значительно "глубже и шире", чем считалось ранее. ФСБ обвиняет минобороны в сокрытии огромных потерь. Жданов напомнил, что в настоящее время в России заявляют о менее 5 000 погибших за все время "специальной военной операции". Последний раз потери официально объявляли в сентябре – октябре, когда начиналась волна мобилизации.

Российское общество, какое бы оно ни было обмануто пропагандой, задало вопрос политическому руководству России: "Ждите, а куда делась регулярная армия, если объявляется мобилизация?",

– подчеркнул Жданов.

Так, ФСБ оценивает потери России в Украине в 110 000 человек выбитыми и ранеными. По версии сотрудников спецслужбы, минобороны не учитывают в своих отчетах потери среди "Росгвардии", кадыровцев и вагнеровцев.

Кроме того, издание пишет, что конфликт Евгения Пригожина и Сергея Шойгу достиг того уровня, что Владимир Путин лично пытался его урегулировать. Он вызвал их на встречу 23 февраля, чтобы все уладить.

Это может быть объяснением того, что Пригожин быстро прикусил язык по отношению к Шойгу и Валерию Герасимову и переключился на Украину. Мол, мы собрали 400 тысячное войско в степях, которое точит сабли и собирается пойти в контрнаступление,

– отмечает военный эксперт.

Безусловно, что-то может соответствовать действительности, а что-то нет. Но дыма без огня, говорит Жданов, не бывает.

"Очевидно, в "слитых" документах таки что-то было. Это подтверждает тезис о том, насколько глубоко американские спецслужбы проникли в российские спецслужбы. Они даже знают ситуацию с внутренними дрязгами внутри России", – подытожил Олег Жданов.

Заметим! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что обнародованные данные не являются "сливом" или "утечкой". Это может быть очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ. Как подчеркнул спикер ГУР МО Андрей Юсов одна часть документов является ложной, а другая – из открытых источников.

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