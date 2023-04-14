Про це говорять, зокрема, злиті у мережу документи Пентагону. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Диму без вогню не буває

The New York Times пише про те, що внутрішня боротьба у Росії значно "глибша і ширша", ніж вважалося раніше. ФСБ звинувачує міноборони у прихованні величезних втрат. Жданов нагадав, що наразі у Росії заявляють про менше ніж 5 000 загиблих за весь час "спеціальної військової операції". Востаннє втрати офіційно оголошували у вересні – жовтні, коли починалася хвиля мобілізації.

Російське суспільство, яке б воно не було задурене пропагандою, поставило запитання політичному керівництву Росії: "Чекайте, а куди поділася регулярна армія, якщо оголошується мобілізація?",

– наголосив Жданов.

Так, ФСБ оцінює втрати Росії в Україні в 110 000 людей вибитими й пораненими. За версією співробітників спецслужби, міноборони не враховують у своїх звітах втрати серед "Росгвардії", кадирівців та вагнерівців.

Крім того, видання пише, що конфлікт Євгєнія Пригожина та Сєргєя Шойгу досяг того рівня, що Владімір Путін особисто намагався його врегулювати. Він викликав їх на зустріч 23 лютого, щоб усе владнати.

Це може бути поясненням того, що Пригожин швидко прикусив язик відносно Шойгу та Валєрія Герасимова і перемикнувся на Україну. Мовляв, ми зібрали 400 тисячне військо в степах, яке точить шаблі й збирається піти у контрнаступ,

– зауважує військовий експерт.

Безумовно, щось може відповідати дійсності, а щось – ні. Але диму без вогню, каже Жданов, не буває.

"Вочевидь у "злитих" документах таки щось було. Це підтверджує тезу про те, наскільки глибоко американські спецслужби проникли у російські спецслужби. Вони навіть знають ситуацію з внутрішніми чварами всередині Росії", – підсумував Олег Жданов.

Зауважимо! Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що оприлюднені дані не є "зливом" чи "витоком". Це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ. Як підкреслив речник ГУР МО Андрій Юсов одна частин документів є неправдивою, а інша – з відкритих джерел.

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