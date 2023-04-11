Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Россия использует стандартный метод пропаганды.
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Россия хочет сорвать контрнаступление ВСУ
Тизенгаузен отметил, что российская пропаганда постоянно делает определенные вбросы, чтобы помешать контрнаступлению украинских военных.
У меня есть впечатление, что там использовался компиляционный способ. То есть подделка документов, изменение определенных параметров и часть правдивых источников. Это такой стандартный метод в пропаганде,
– подчеркнул он.
Политтехнолог убежден, что так называемая "утечка документов" никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.
Тизенгаузен о "утечке" относительно контрнаступления ВСУ: смотрите видео
Что известно о "сливе контрнаступления ВСУ"
- 6 апреля издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. У них якобы есть "информация о контрнаступлении ВСУ".
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что таким образом, очевидно, Кремль намерен сорвать контрнаступление ВСУ и поставки вооружения от западных партнеров.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что не существует никаких документов о направлениях наступления украинских защитников. По его словам, сегодня это только нарабатывают исходя из того, какой ресурс и на какой момент будут иметь ВСУ для того, чтобы проводить те или иные действия.