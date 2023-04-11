Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Россия использует стандартный метод пропаганды.

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Тизенгаузен отметил, что российская пропаганда постоянно делает определенные вбросы, чтобы помешать контрнаступлению украинских военных.

У меня есть впечатление, что там использовался компиляционный способ. То есть подделка документов, изменение определенных параметров и часть правдивых источников. Это такой стандартный метод в пропаганде,

– подчеркнул он.

Политтехнолог убежден, что так называемая "утечка документов" никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что это очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ. Кроме того, он отметил, что немало информации из этих "секретных бумаг" – откровенная ложь.

Тизенгаузен о "утечке" относительно контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Что известно о "сливе контрнаступления ВСУ"