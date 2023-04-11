Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Росія використовує стандартний метод пропаганди.

До теми Чому "злиті документи" про контрнаступ ЗСУ – російський фейк: детальний розбір

Росія хоче зірвати контрнаступ ЗСУ

Тизенгаузен зазначив, що російська пропаганда постійно робить певні вкиди, щоб завадити контрнаступу українських військових.

У мене є враження, що там застосовувався компіляційний спосіб. Тобто підробка документів, змінення певних параметрів і частина правдивих джерел. Це такий стандартний метод у пропаганді,

– підкреслив він.

Політтехнолог переконаний, що так званий "витік документів" ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ.

Зверніть увагу! Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що це чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ. Окрім того, він зауважив, що чимало інформації з цих "секретних паперів" є відвертою брехнею.

Тизенгаузен про "витік" щодо контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Що відомо про "злив контрнаступу ЗСУ"