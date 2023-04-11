Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Росія використовує стандартний метод пропаганди.
До теми Чому "злиті документи" про контрнаступ ЗСУ – російський фейк: детальний розбір
Росія хоче зірвати контрнаступ ЗСУ
Тизенгаузен зазначив, що російська пропаганда постійно робить певні вкиди, щоб завадити контрнаступу українських військових.
У мене є враження, що там застосовувався компіляційний спосіб. Тобто підробка документів, змінення певних параметрів і частина правдивих джерел. Це такий стандартний метод у пропаганді,
– підкреслив він.
Політтехнолог переконаний, що так званий "витік документів" ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ.
Тизенгаузен про "витік" щодо контрнаступу ЗСУ: дивіться відео
Що відомо про "злив контрнаступу ЗСУ"
- 6 квітня видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться, що в мережу начебто потрапили військові документи НАТО та США. У них нібито є "інформація про контрнаступ ЗСУ".
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що у такий спосіб, очевидно, Кремль має намір зірвати контрнаступ ЗСУ та постачання озброєння від західних партнерів.
- Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслив, що не існує ніяких документів про напрямки наступу українських захисників. За його словами, сьогодні це тільки напрацьовують, виходячи з того, який ресурс та на який момент будуть мати ЗСУ для того, щоб проводити ті чи інші дії.